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В Ізраїлі відзначили найяскравіше свято в році: фото і відео Пурима

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В Ізраїлі 21 і 22 березня святкували Пурим – день, в який прийнято веселитися, вбиратися в костюми, багато їсти та пити.

У мережі з'явилося багато барвистих фото і відео з карнавалу, який провели в місті Холон (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Це свято відзначається в пам'ять про чудесне спасіння євреїв у Перському царстві більше 2400 років тому, коли правив цар Ахашверош.

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Пуриму передував пісний день, а вже само свято та вихідні ізраїльтяни відзначали з розмахом. Дорослі та діти вбралися в барвисті костюми супергероїв і веселилися всі вихідні.

В Ізраїлі відзначили найяскравіше свято в році: фото і відео Пурима

"Дощ"

В Ізраїлі відзначили найяскравіше свято в році: фото і відео Пурима

"Дощ"

В Ізраїлі відзначили найяскравіше свято в році: фото і відео Пурима

"Дощ"

В Ізраїлі відзначили найяскравіше свято в році: фото і відео Пурима

"Дощ"

В Ізраїлі відзначили найяскравіше свято в році: фото і відео Пурима

"Дощ"

В Ізраїлі відзначили найяскравіше свято в році: фото і відео Пурима

"Дощ"

В Ізраїлі відзначили найяскравіше свято в році: фото і відео Пурима

"Дощ"

В Ізраїлі відзначили найяскравіше свято в році: фото і відео Пурима

"Дощ"

В Ізраїлі відзначили найяскравіше свято в році: фото і відео Пурима

"Дощ"

В Ізраїлі відзначили найяскравіше свято в році: фото і відео Пурима

"Дощ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в Єрусалимі початку діяти туристична карта Jerusalem City Pass, яка допоможе мандрівникам уникати черг.

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Місце
Ізраїль
Теги
святотуризмподорожіфотографии
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