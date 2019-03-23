В Ізраїлі відзначили найяскравіше свято в році: фото і відео Пурима

В Ізраїлі 21 і 22 березня святкували Пурим – день, в який прийнято веселитися, вбиратися в костюми, багато їсти та пити.

У мережі з'явилося багато барвистих фото і відео з карнавалу, який провели в місті Холон (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Це свято відзначається в пам'ять про чудесне спасіння євреїв у Перському царстві більше 2400 років тому, коли правив цар Ахашверош.

Пуриму передував пісний день, а вже само свято та вихідні ізраїльтяни відзначали з розмахом. Дорослі та діти вбралися в барвисті костюми супергероїв і веселилися всі вихідні.

В весёлый праздник Пурим ходит по улицам Израиля Супермен и носит девушек солдаток на руках pic.twitter.com/i2JuTwVazT — igal (@igal81557933) 22 березня 2019 р.

"Дощ"

"Дощ"

"Дощ"

"Дощ"

"Дощ"

"Дощ"

"Дощ"

"Дощ"

"Дощ"

"Дощ"

פורים שמח לכולם! pic.twitter.com/jrzvoiNCar - אלונה ברקת - Alona Barkat (@alonabarkat) 20 березня 2019 р.

חגיגת פורים בבית האבות הספרדי בחיפה היום בבוקר. הבן יוהד השתתף יחד עם חבריו מהמסלול. מקסימים כל הכבוד 🌺⚘🌹🌷❤💖😍 pic.twitter.com/pEJeYVREvT - Rafi Roth (@RothRafi) 21 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в Єрусалимі початку діяти туристична карта Jerusalem City Pass, яка допоможе мандрівникам уникати черг.

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