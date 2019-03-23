В Ізраїлі відзначили найяскравіше свято в році: фото і відео Пурима

В Ізраїлі 21 і 22 березня святкували Пурим – день, в який прийнято веселитися, вбиратися в костюми, багато їсти та пити.
У мережі з'явилося багато барвистих фото і відео з карнавалу, який провели в місті Холон (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Це свято відзначається в пам'ять про чудесне спасіння євреїв у Перському царстві більше 2400 років тому, коли правив цар Ахашверош.
סעממק קניתי מידה קטנה # פורים_שמח pic.twitter.com/qMuG92diWa- asaf 🇮🇱 אסף (@ asafash1) 20 березня 2019 р.
Пуриму передував пісний день, а вже само свято та вихідні ізраїльтяни відзначали з розмахом. Дорослі та діти вбралися в барвисті костюми супергероїв і веселилися всі вихідні.
В весёлый праздник Пурим ходит по улицам Израиля Супермен и носит девушек солдаток на руках pic.twitter.com/i2JuTwVazT— igal (@igal81557933) 22 березня 2019 р.
"Дощ"
"Дощ"
"Дощ"
"Дощ"
"Дощ"
"Дощ"
"Дощ"
"Дощ"
"Дощ"
"Дощ"
פורים שמח לכולם! pic.twitter.com/jrzvoiNCar- אלונה ברקת - Alona Barkat (@alonabarkat) 20 березня 2019 р.
#WildWildCountry- אסף ליברמן (@asaf_lib) 21 березня 2019 р.
פורים שמח מבגוואן ושילה pic.twitter.com/NrLqWKLfXS
חגיגת פורים בבית האבות הספרדי בחיפה היום בבוקר. הבן יוהד השתתף יחד עם חבריו מהמסלול. מקסימים כל הכבוד 🌺⚘🌹🌷❤💖😍 pic.twitter.com/pEJeYVREvT- Rafi Roth (@RothRafi) 21 березня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в Єрусалимі початку діяти туристична карта Jerusalem City Pass, яка допоможе мандрівникам уникати черг.
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