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В Естонії почали продавати квартири по 50 євро: у чому підступ

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В Естонії в місті Кохтла-Ярв пройде відкритий аукціон, на який за стартовою ціною від 50 євро виставлено житло в різних районах. Ціни встановлені на квартири, власники яких померли.

Таке житло або не було кому передати у спадок, або спадкоємці не цікавляться нерухомістю, зазначають в місцевому муніципалітеті. Про це повідомляє онлайн-видання Postimees.

В Естонії почали продавати квартири по 50 євро: у чому підступ

Postimees

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"За рік накопичується приблизно 20-25 таких квартир. Якщо довго не вдається продати квартиру, то ми маємо право знижувати початкову суму. І це діє - по дві-три таких квартири на аукціоні зазвичай йде", - наводить видання слова помічника мера Кохтла- Ярве Юлле Лепассаар.

За словами чиновниці, деякі квартири через поганий стан не вдається продати навіть через шість-сім аукціонів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Норвегії відкрили перший в Європі підводний ресторан Under. Будівля закладу схожа на величезний бетонний моноліт, який виступає з скелястої берегової лінії, друга частина якого опущена в Північне море на глибину п'ять метрів.

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Місце
Естонія
Теги
подорожітуризмнерухомість
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