В Естонії почали продавати квартири по 50 євро: у чому підступ

В Естонії в місті Кохтла-Ярв пройде відкритий аукціон, на який за стартовою ціною від 50 євро виставлено житло в різних районах. Ціни встановлені на квартири, власники яких померли.

Таке житло або не було кому передати у спадок, або спадкоємці не цікавляться нерухомістю, зазначають в місцевому муніципалітеті. Про це повідомляє онлайн-видання Postimees.

Postimees

"За рік накопичується приблизно 20-25 таких квартир. Якщо довго не вдається продати квартиру, то ми маємо право знижувати початкову суму. І це діє - по дві-три таких квартири на аукціоні зазвичай йде", - наводить видання слова помічника мера Кохтла- Ярве Юлле Лепассаар.

За словами чиновниці, деякі квартири через поганий стан не вдається продати навіть через шість-сім аукціонів.

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