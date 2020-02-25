В Британии незнакомка в метро поразила всех хитом Леди Гаги

Британский блогер Кевин Фрешуотер случайно открыл миру настоящий талант – девушку, которая потрясающе исполнила песню Леди Гаги "Shallow".

В феврале он обнародовал видео, в котором просит случайных прохожих закончить слова известных хитов, сообщает Meduza.

В том числе, Фрешуотер подошел к блондинке в лондонском метро и предложил продолжить слова песни "Shallow", которую Леди Гага и Брэдли Купер исполняли в фильме "Звезда родилась".

Неожиданно девушка начала петь не хуже самой звездной исполнительницы.

Ее пение вызвало фурор в сети. Видео оценили 17 млн пользователей в Facebook и 23 млн в Twitter.

В итоге выяснилось, что девушку зовут Шарлотта Обери, она певица и часто выступает с каверами известных хитов. Но после видео в метро она стала по-настоящему известной, число подписчиков в ее соцсетях выросло в 40 раз.

Чтобы открывать для себя мир, дешевые авиабилеты легко найти на aviasales.ua.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.