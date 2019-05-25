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В "Борисполі" зупинили вильоти: що трапилося

11.9тЧитати матеріал російською

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 25 травня призупинили вильоти рейсів через загрозу грози.

Про це повідомляє УНН з посиланням на попередження співробітника аеропорту, який розповів, що рейси МАУ було відкладено.

Аеропорт "Бориспіль"

Аеропорт "Бориспіль"

pixabay

"Перони поставлено в стоп-режим через загрозу грози, точно припинені всі вильоти авіакомпанії МАУ, але згідно з міжнародною інструкцією, решта авіакомпаній зараз також повинна відкласти рейси", – розповіло джерело.

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Він не зміг уточнити, на який період перельоти відклали, так як це залежить від погоди. На сайті МАУ повідомили, що заплановано затримку рейсу PS336 Венеція – Київ. За розкладом він мав прибути в аеропорт о 17:25. За новим графіком – о 19:50.

В "Борисполі" зупинили вильоти: що трапилося

На онлайн-табло також йдеться, що рейс PQ 1001 Київ-Харків, який мав відправитися о 17:00 – скасований.

В "Борисполі" зупинили вильоти: що трапилося

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна авіаційна служба України надала контактні дані авіакомпаній, за якими можна отримати інформацію від перевізників про затримку або скасування рейсів. Українців заздалегідь попередили, що в період відпусток будуть проблеми з вильотами, в зв'язку з чим дали кілька порад і рекомендацій для планування поїздки за кордон.

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Тема
авіаперельоти
Місце
УкраїнаБориспіль
Теги
аеропорт Бориспільлітакзатриманий рейстуризмподорожі
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