В Австралии змея притворилась шнурком ботинка

Австралийский специалист по ловле змей озадачил пользователей соцсетей, опубликовав видео с отравленной змеей, которая спряталась среди обуви.

Он попросил пользователей найти змею на фото, но почти никто не смог обнаружить ее, сообщает DailyMail.

В итоге оказалось, что маленькая черная змея спряталась среди обуви и выглядит, как шнурок от черного ботинка.

Специалист уточнил, что этот вид змей – довольно опасен, их укус ядовит.

Змею изловили и отпустили на свободу в ближайшем лесу.

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