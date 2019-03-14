В Альпах сталася трагедія з туристом: що з ним

На французькому курорті Ля-Грав в Альпах трагічно загинув турист. Він впав в 300-метрову ущелину.

Його тіло поки так і не вдалося знайти, повідомляє радіостанція France Info.

france3-regions.francetvinfo.fr

"На гірськолижному курорті Ля-Грав у французьких Альпах загинув 35-річний фрірайдер", - йдеться в повідомленні.

Лижі і сліди на снігу виявив місцевий гід, який і повідомив про подію в поліцію. Як зазначає видання, чоловік неодноразово відвідував Ля-Грав, а місце, де він катався знаходиться за межами трас курорту.

"Поліція почала розслідування, в даний момент з'ясовуються обставини того, що сталося", - пише портал.

Як раніше писав OBOZREVATEL, турист з Росії загадково загинув в Ізраїлі, коли пішов купатися вночі в Середземному морі. Рятувальники дістали чоловіка з води і доставили його в лікарню, але медикам не вдалося його врятувати.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!