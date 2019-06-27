В аеропорту "Київ" затримали рейс через "мінування": пасажири збунтувалися

У Києві, 27 червня, затримали рейс авіакомпанії Wizz Air Київ-Ларнака (Кіпр) через "мінування", що призвело до бунту пасажирів.

За даними "Інтерфакс-Україна", літак мав відправитися о 18:45 з аеропорту "Київ", проте виліт було перенесено.

Пасажирів з метою безпеки евакуювали, провели необхідну перевірку, після чого туристів допустили в аеропорт. Частина рейсів вирушила після реєстрації за призначенням. Пасажири на Ларнаку близько 20:30 зайняли свої місця, коли бортпровідники повідомили, що у зв'язку із закінченням дозволеного на роботу часу для екіпажу переліт скасовується.

"Всіх просимо забрати речі й вийти з літака", – сказала стюардеса. У відповідь пасажири відмовилися коритися і зажадали доставити їх до місця призначення.

Wizz Air TravelQ

Після цього вже до них звернувся командир екіпажу, пояснивши, що через повідомлення про "мінування" літаки авіакомпанії було перенаправлено для посадки в аеропорт "Бориспіль".

Через 10 хвилин командир повторно звернувся до пасажирів, повідомивши, що рейс буде здійснено через Дебрецен (Угорщина), де іншим бортом пасажирів доставлять на Ларнаку. Це сталося у зв'язку із закінченням дозволеного робочого часу екіпажу через затримку з "мінуванням".

Таким чином, туристи змогли відправитися після нервового очікування лише через 3 години 14 хвилин від початку визначеного часу.

Карта станом на 23:44

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше більше 180 пасажирів рейсу PQ 748 авіакомпанії SkyUp Airlines дві доби не могли вилетіти з Барселони через технічну несправність літака.

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