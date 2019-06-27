ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

В аеропорту "Київ" затримали рейс через "мінування": пасажири збунтувалися

701Читати матеріал російською

У Києві, 27 червня, затримали рейс авіакомпанії Wizz Air Київ-Ларнака (Кіпр) через "мінування", що призвело до бунту пасажирів.

За даними "Інтерфакс-Україна", літак мав відправитися о 18:45 з аеропорту "Київ", проте виліт було перенесено.

Пасажирів з метою безпеки евакуювали, провели необхідну перевірку, після чого туристів допустили в аеропорт. Частина рейсів вирушила після реєстрації за призначенням. Пасажири на Ларнаку близько 20:30 зайняли свої місця, коли бортпровідники повідомили, що у зв'язку із закінченням дозволеного на роботу часу для екіпажу переліт скасовується.

Новини
SkyUp офіційно відмовився літати з Полтави: що трапилося

"Всіх просимо забрати речі й вийти з літака", – сказала стюардеса. У відповідь пасажири відмовилися коритися і зажадали доставити їх до місця призначення.

Wizz Air

Wizz Air

TravelQ

Після цього вже до них звернувся командир екіпажу, пояснивши, що через повідомлення про "мінування" літаки авіакомпанії було перенаправлено для посадки в аеропорт "Бориспіль".

Через 10 хвилин командир повторно звернувся до пасажирів, повідомивши, що рейс буде здійснено через Дебрецен (Угорщина), де іншим бортом пасажирів доставлять на Ларнаку. Це сталося у зв'язку із закінченням дозволеного робочого часу екіпажу через затримку з "мінуванням".

Таким чином, туристи змогли відправитися після нервового очікування лише через 3 години 14 хвилин від початку визначеного часу.

Карта станом на 23:44

Карта станом на 23:44

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше більше 180 пасажирів рейсу PQ 748 авіакомпанії SkyUp Airlines дві доби не могли вилетіти з Барселони через технічну несправність літака.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "авіаперельоти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
авіаперельоти
Місце
Україна
Теги
затриманий рейслітакWizz Air
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel