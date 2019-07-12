Улюблені туристами "райські острови" атакували сотні отруйних медуз: з'явилися фото

Пляжі острова Лансароте, який входить до складу Канарських, атакували отруйні медузи, що поставило під загрозу туристів.

За даними The Daily Mirror, на Плайя-де-Тамарі встановили червоний прапор, який вказує, що в цьому місці перебувати небезпечно.

"На острові Лансароте, де розташований один із найбільших пляжів Плайя-де-Тамарі, туристам заборонили купатися після того, як виявили прибитими до берега сотні отруйних медуз, чисельність яких стрімко збільшується", – йдеться в повідомленні.

The Daily Mirro

Експерти стверджують, що цей вид медуз болісно жалить щупальцями. У разі дотику потрібно звернутися до рятувальників, щоб отримати знеболююче і зменшити набряк.

The Daily Mirro

The Daily Mirro

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні величезна кількість медуз атакувала пляжі в Австралії, через що десятки людей були госпіталізовані, а рахунок постраждалих обчислювався тисячами.

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