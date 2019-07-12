Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Улюблені туристами "райські острови" атакували сотні отруйних медуз: з'явилися фото

1.6т Читати матеріал російською

Пляжі острова Лансароте, який входить до складу Канарських, атакували отруйні медузи, що поставило під загрозу туристів.

За даними The Daily Mirror, на Плайя-де-Тамарі встановили червоний прапор, який вказує, що в цьому місці перебувати небезпечно.

"На острові Лансароте, де розташований один із найбільших пляжів Плайя-де-Тамарі, туристам заборонили купатися після того, як виявили прибитими до берега сотні отруйних медуз, чисельність яких стрімко збільшується", – йдеться в повідомленні.

Улюблені туристами "райські острови" атакували сотні отруйних медуз: з'явилися фото

The Daily Mirro

Новини
Смерч влаштував паніку на пляжі Одеси: торнадо потрапило на відео

Експерти стверджують, що цей вид медуз болісно жалить щупальцями. У разі дотику потрібно звернутися до рятувальників, щоб отримати знеболююче і зменшити набряк.

Улюблені туристами "райські острови" атакували сотні отруйних медуз: з'явилися фото

The Daily Mirro

Улюблені туристами "райські острови" атакували сотні отруйних медуз: з'явилися фото
Улюблені туристами "райські острови" атакували сотні отруйних медуз: з'явилися фото

The Daily Mirro

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні величезна кількість медуз атакувала пляжі в Австралії, через що десятки людей були госпіталізовані, а рахунок постраждалих обчислювався тисячами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Теги
туризм подорожі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel