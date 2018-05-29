Українська телеведуча розповіла про найстрашнішу роботу в США

Прибирання туалетів, миття посуду, торгівля пластирами в метро... Здавалося б, що може бути страшніше? Ведуча проекту Нового каналу "Заробітчани" Настя Кошман розповіла, що знайшла в Америці ще більш жахливу професію. Це мийник хмарочосів.

"Коли ми планували поїздку в Чикаго, з'явилася ідея попрацювати мийницею хмарочосів, - розповідає вона. - Пам'ятаю, тоді я думала так: у мене немає страху висоти, ця робота буде неймовірною і легкою. Але не так сталося, як гадалося".

Настя Кошман в Нью-Йорку

Коли Настя опинилася на парапеті 30-го поверху, вона зрозуміла: є боязнь висоти, чи ні - неважливо. Було дуже страшно!

"У мене в голові складався такий сюжет: я зараз впаду і помру, з Нью-Йорка подзвонять на Новий канал, скажуть, що Настя Кошман лежить на асфальті, перетворилася на коржик... Це було пекельно. Від цієї роботи я відходила більше доби, мене буквально трясло ", - розповіла ведуча.

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