Українець влаштував переполох у московському аеропорту "Шереметьєво": що відомо

У московському аеропорту "Шереметьєво" 22-річний українець влаштував переполох, намагаючись полетіти додому без грошей.

За даними Telegram-каналу Mash, молодого полтавчанина, який нібито вчиться на акторському в Полтаві, звуть Артем Химочко.

"Він співає, мріє про славу і вчиться на акторському в Полтаві. Нещодавно відвідував Москву – гуляв, дивився на Червону площу і не розрахував з грошима – на зворотний квиток їх не вистачило. Ідей не було, мозок народив геніальну думку: лізти через високий бетонний паркан. Біля самої злітної смуги його і пов'язали – крики, зойки і відсутність логічних пояснень свого плану", – йдеться в повідомленні.

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За даними агентства міських новин "Москва", невідомого чоловіка затримали при спробі перелізти через паркан. Однак там не уточнюється, що порушником був українець.

соцмережі Користувач на ім'я Артем Химочко

"О 4:33 8 квітня технічні системи та оператори відеоспостереження периметрової огорожі міжнародного аеропорту "Шереметьєво" (МАШ) зафіксували спробу сторонньої особи перелізти через огорожу на територію аеродрому. На місце негайно прибула група швидкого реагування служби авіаційної безпеки МАШ і затримала порушника", – йдеться в повідомленні.

OBOZREVATEL намагався знайти Артема Химочка в соціальних мережах, однак виявив тільки незаповнений профіль у Facebook, а також у "ВКонтакте", яка заборонена в Україні. Жоден з профілів уже давно не оновлювався. Підтверджень, що саме його затримали в "Шереметьєво", також ніде немає.

соцмережі Користувач на ім'я Артем Химочко

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Росії затримали українця Ігоря Пиріжка за підозрою у веденні партизанської війни проти РФ. Прес-секретар партії "Правий сектор" Артем Скоропадський у коментарі OBOZREVATEL розповів подробиці про чоловіка.

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