Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Українець влаштував переполох у московському аеропорту "Шереметьєво": що відомо

3.2тЧитати матеріал російською

У московському аеропорту "Шереметьєво" 22-річний українець влаштував переполох, намагаючись полетіти додому без грошей.

За даними Telegram-каналу Mash, молодого полтавчанина, який нібито вчиться на акторському в Полтаві, звуть Артем Химочко.

"Він співає, мріє про славу і вчиться на акторському в Полтаві. Нещодавно відвідував Москву – гуляв, дивився на Червону площу і не розрахував з грошима – на зворотний квиток їх не вистачило. Ідей не було, мозок народив геніальну думку: лізти через високий бетонний паркан. Біля самої злітної смуги його і пов'язали – крики, зойки і відсутність логічних пояснень свого плану", – йдеться в повідомленні.

Новини
Найкрасивіший українець планети знявся у спокусливій фотосесії

За даними агентства міських новин "Москва", невідомого чоловіка затримали при спробі перелізти через паркан. Однак там не уточнюється, що порушником був українець.

соцмережі

соцмережі

Користувач на ім'я Артем Химочко

"О 4:33 8 квітня технічні системи та оператори відеоспостереження периметрової огорожі міжнародного аеропорту "Шереметьєво" (МАШ) зафіксували спробу сторонньої особи перелізти через огорожу на територію аеродрому. На місце негайно прибула група швидкого реагування служби авіаційної безпеки МАШ і затримала порушника", – йдеться в повідомленні.

OBOZREVATEL намагався знайти Артема Химочка в соціальних мережах, однак виявив тільки незаповнений профіль у Facebook, а також у "ВКонтакте", яка заборонена в Україні. Жоден з профілів уже давно не оновлювався. Підтверджень, що саме його затримали в "Шереметьєво", також ніде немає.

соцмережі

соцмережі

Користувач на ім'я Артем Химочко

Українець влаштував переполох у московському аеропорту "Шереметьєво": що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Росії затримали українця Ігоря Пиріжка за підозрою у веденні партизанської війни проти РФ. Прес-секретар партії "Правий сектор" Артем Скоропадський у коментарі OBOZREVATEL розповів подробиці про чоловіка.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Росія
Теги
туризмподорожі
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
9
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
13
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Совсем цеевропейцы одичали...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Очередной "полытычный въязэнь" появился . Не сегодня- завтра голодоаку путенскому рэжыму объвит
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки