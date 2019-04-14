Україна отримала безвіз з іще однією країною: подробиці

З 14 квітня українські туристи можуть подорожувати до Королівства Таїланд без віз.

Про це на особистій сторінці в Twitter повідомив президент України Петро Порошенко.

Таїланд Фото: tutu.ru

"З сьогоднішнього дня громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз. Для перебування в країні до 30 днів потрібно мати тільки біометричний або не біометричний паспорт", - повідомив гарант.

Відсьогодні громадяни України могут подорожувати до королівства Таїланд з туристично метою без віз.



Для перебування в стране до 30 днів нужно мати лишь Біометричний чи небіометрічній паспорт.



Кількість стран для вільніх подорожей для українців СтрімКо збільшується! pic.twitter.com/WlIUis3LID - Петро Порошенко (@poroshenko) 14 квітня 2019 р.

Раніше у відомстві українським нагадали про необхідність дотримання законодавства іноземної держави під час перебування на її території. Також в службі підкреслили, що українці повинні бути обов'язково застраховані і перед поїздкою до Таїланду.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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