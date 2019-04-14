Україна отримала безвіз з іще однією країною: подробиці

З 14 квітня українські туристи можуть подорожувати до Королівства Таїланд без віз.
Про це на особистій сторінці в Twitter повідомив президент України Петро Порошенко.
Таїланд
Фото: tutu.ru
"З сьогоднішнього дня громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз. Для перебування в країні до 30 днів потрібно мати тільки біометричний або не біометричний паспорт", - повідомив гарант.
Відсьогодні громадяни України могут подорожувати до королівства Таїланд з туристично метою без віз.- Петро Порошенко (@poroshenko) 14 квітня 2019 р.
Для перебування в стране до 30 днів нужно мати лишь Біометричний чи небіометрічній паспорт.
Кількість стран для вільніх подорожей для українців СтрімКо збільшується! pic.twitter.com/WlIUis3LID
Раніше у відомстві українським нагадали про необхідність дотримання законодавства іноземної держави під час перебування на її території. Також в службі підкреслили, що українці повинні бути обов'язково застраховані і перед поїздкою до Таїланду.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Раніше Transparency International попередила Україну про можливість позбавлення безвізу з ЄС.
Це трапилося після того, як у Верховній Раді був зареєстрований проект закону, яким пропонувалося звільнити чиновників від відповідальності за придбання або передачу статків, походження яких вони не можуть пояснити.
НАЗК встановило, що чиновники в деклараціях вказали недостовірні відомості на загальну суму понад 8,6 млрд гривень.
Стало відомо, що президент Петро Порошенко має намір подати до Верховної Ради новий проект закону про відповідальність чиновників за незаконне збагачення.
26 лютого Конституційний суд визнав невідповідною Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.
Пізніше був опублікований текст рішення КС про скасування відповідальності.
Пізніше стало відомо, що з 2021 року ЄС введе нові правила для безвізу.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Безвізовий режим з ЄС" на сайті "OBOZREVATEL".