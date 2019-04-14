Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Україна отримала безвіз з іще однією країною: подробиці

2.6тЧитати матеріал російською

З 14 квітня українські туристи можуть подорожувати до Королівства Таїланд без віз.

Про це на особистій сторінці в Twitter повідомив президент України Петро Порошенко.

Таїланд

Таїланд

Фото: tutu.ru

"З сьогоднішнього дня громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз. Для перебування в країні до 30 днів потрібно мати тільки біометричний або не біометричний паспорт", - повідомив гарант.

Раніше у відомстві українським нагадали про необхідність дотримання законодавства іноземної держави під час перебування на її території. Також в службі підкреслили, що українці повинні бути обов'язково застраховані і перед поїздкою до Таїланду.

Новини
Україна загрожує скасувати безвіз з Ізраїлем: що трапилося

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Раніше Transparency International попередила Україну про можливість позбавлення безвізу з ЄС.

  • Це трапилося після того, як у Верховній Раді був зареєстрований проект закону, яким пропонувалося звільнити чиновників від відповідальності за придбання або передачу статків, походження яких вони не можуть пояснити.

  • НАЗК встановило, що чиновники в деклараціях вказали недостовірні відомості на загальну суму понад 8,6 млрд гривень.

  • Стало відомо, що президент Петро Порошенко має намір подати до Верховної Ради новий проект закону про відповідальність чиновників за незаконне збагачення.

  • 26 лютого Конституційний суд визнав невідповідною Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

  • Пізніше був опублікований текст рішення КС про скасування відповідальності.

  • Пізніше стало відомо, що з 2021 року ЄС введе нові правила для безвізу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Безвізовий режим з ЄС" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Безвізовий режим з ЄС
Особи
Петро ПорошенкоПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
туризмподорожі
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
4
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
Ну теперь легче, а то пока местным объяснишь, какой дезодорант в туалете нужен, можно и на полдник не попасть ... А теперь все уборщики в Таиланде "свои" будут.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
вованов вован
вованов вован
Что, только сейчас? Я думал, что туристический Таиланд уже давно пускает к себе туристов по загранпаспорту без визы, на 30-дней как Сейшелы и прочие страны живущие в основном за счет туризма.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Международная антикоррупционная организация Transparency International предупредила Украину о возможности лишения безвизового режима со странами Евросоюза и лишения поддержки Международного валютного фонда. Как говорится в заявлении на сайте организации, это связано с отменой 26 февраля Конституционным судом статьи УК, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки