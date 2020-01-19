У затопленій Австралії помітили жахливу істоту

В Австралії, яку після страшних лісових пожеж стало затоплювати зливами, помітили дивну істоту, що плавала по вулицях.

Фотографію на своїй сторінці в Facebook опублікував житель містечка Берлі Хедс на узбережжі штату Квінсленд.

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Брендан Хорн (Brendan Horne) показав фото затопленої вулиці в своєму місті, якою пливла невідома істота, - на його думку, вона схожа на акулу.

Шокований чоловік припустив, що надалі ці "машини для вбивства" можуть заплисти прямо в чиюсь спальню.

Як відомо, східні і південно-східні регіони Австралії накрили сильні зливи з штормовим вітром і градом, внаслідок чого почався потоп, вулиці окремих населених пунктів перетворилися на річки.

За словами експертів, серйозні пожежі створюють сприятливі умови для подальшого утворення руйнівних штормів, але стихійне лихо такої сили трапляється раз на століття.

Нагадаємо, що раніше фанати природи в Австралії запустили грандіозний голий флешмоб.

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