У Туреччині сталася нова смертельна НП з дитиною з Росії

У Туреччині в результаті нещасного випадку померла п'ятирічна дівчинка з Росії.

Як повідомляє агентство DHA, інцидент стався у Кемері, коли родина вирішила поїхати в каньйон Гейнюк на електровелосипеді.

Зокрема, двоє дітей 10 та п'яти років і батьки вирушили на прогулянку, коли чоловік не впорався з керуванням на гірській дорозі. За даними видання, велосипед зірвався в прірву.

У Туреччині померла дівчинка з Росії DHA

Дорослі та 10-річний хлопчик отримали удари, п'ятирічна дівчинка отримала серйозні травми. На допомогу постраждалим прийшов місцевий житель.

Він підвіз сім'ю до лікарні, але дівчинка так і не змогла вижити, померши на руках у лікарів. Загиблою виявилася Марія Сугробова. Решту членів родини виписали з лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці літа в Туреччині загинула маленька дівчинка. 18 серпня о Бодрумі 12-річну росіянку засмоктало в трубу готельного басейну.

Папа пірнув за дитиною, щоб врятувати, але не міг нічого зробити. Руку дівчинки вдалося витягнути тільки разом з обшивкою басейну. Маленьку туристку з Росії доставили до лікарні. 28 серпня вона померла.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!