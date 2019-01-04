У Таїланді шторм убив туриста з Росії

У Таїланді російський турист загинув, рятуючи дочку, яка тонула.

Про це повідомляє Thai PBS. Трагедія трапилася, коли дівчинка стала йти під воду в 50 метрах від берега, а батько кинувся їй на допомогу.

Відзначається, що сім'я з чотирьох чоловік пішла купатися в море, незважаючи на виставлені на пляжі заборонні червоні прапорці. В цей час в Сіамській затоці вже піднялося хвилювання, викликане тропічним ураганом Pabuk.

Таїланд Thai PBS

Трагедія трапилася, коли дівчинка стала тонути в 50 метрах від берега, а батько кинувся їй на допомогу. У підсумку йому вдалося врятувати дитину. Але чоловіка накрила хвиля, через що він вдарився головою об каміння, втративши свідомість.

Рятувальники витягли росіянина на берег, але він вже не подавав ознак життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців попередили про обережність в зв'язку з наближенням тропічного шторму "Пабук" і погіршенням погодних умов в південних регіонах Таїланду, де ввели безвізовий режим для громадян України.