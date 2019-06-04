У світі запускають найдовший авіапереліт в історії: чого чекати пасажирам

Австралійська авіакомпанія Qantas Airways запускає найдовший авіарейс в світі. Так, літак без пересадок буде слідувати з Сіднея до Лондона.

Як повідомляє Bloomberg, на борту планується створити зону для розминки, а салон буде ділитися на чотири класи: перший, бізнес, преміум і економ.

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На даний момент в авіакомпанії немає відповідного літака, який би міг виконати такий тривалий рейс. Перший рекордний політ буде нескоро: поставки лайнерів заплановані на 2022 рік, а перший політ за маршрутом – на 2023-й.

Крім Лондона, компанія розраховує налагодити пряме авіасполучення з Нью-Йорком (переліт близько 18 годин, на 3 години менше, ніж зараз), а серед інших потенційних напрямків з східного узбережжя Австралії - Париж, Кейптаун і Ріо-де-Жанейро.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі назвали найнебезпечніші для подорожей на літаку країни. Так, рейтинг очолили США де з 1968 до 2018 року тут відбулося 10 авіакатастроф в яких загинуло 4200 чоловік. На другому місці опинилася Іспанія.

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