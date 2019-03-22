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У США озеро "розбилося" вщент: неймовірні знімки

1.7тЧитати матеріал російською

У США озеро Мічиган навесні покрилося незвичайними крижаними скалками після відлиги.

Як пише USA TODAY, всю зиму воно було покрите товстим шаром льоду, а коли потеплішало вода почала виштовхувати на поверхню дивні пластинки, через що складається враження, ніби воно "розбилося вщент".

У США озеро "розбилося" вщент: неймовірні знімки

Через це на озері з'явилися загадкові візерунки. Уточнюється, що утворення осколків відмінно підходять для знімків. Але берегова охорона попередила всіх любителів гарних видів триматися від водойму подалі.

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"Лід не є безпечним, особливо в цю пору року. Він, звичайно, руйнується і ламається", – пояснив помічник старшого офіцера берегової охорони США Грант Хеффнер.

У США озеро "розбилося" вщент: неймовірні знімки
У США озеро "розбилося" вщент: неймовірні знімки
У США озеро "розбилося" вщент: неймовірні знімки
У США озеро "розбилося" вщент: неймовірні знімки
У США озеро "розбилося" вщент: неймовірні знімки
У США озеро "розбилося" вщент: неймовірні знімки
У США озеро "розбилося" вщент: неймовірні знімки

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Мексиці різко активізувався вулкан Попокатепетль, який викинув хмару попелу і газу на значну висоту. Очевидці масово викладали фотографії видовища.

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Місце
США
Теги
фотосессіяподорожітуризм
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