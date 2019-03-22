У США озеро "розбилося" вщент: неймовірні знімки

У США озеро Мічиган навесні покрилося незвичайними крижаними скалками після відлиги.

Як пише USA TODAY, всю зиму воно було покрите товстим шаром льоду, а коли потеплішало вода почала виштовхувати на поверхню дивні пластинки, через що складається враження, ніби воно "розбилося вщент".

Через це на озері з'явилися загадкові візерунки. Уточнюється, що утворення осколків відмінно підходять для знімків. Але берегова охорона попередила всіх любителів гарних видів триматися від водойму подалі.

"Лід не є безпечним, особливо в цю пору року. Він, звичайно, руйнується і ламається", – пояснив помічник старшого офіцера берегової охорони США Грант Хеффнер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Мексиці різко активізувався вулкан Попокатепетль, який викинув хмару попелу і газу на значну висоту. Очевидці масово викладали фотографії видовища.

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