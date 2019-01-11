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У Швейцарії лавина знищила популярний готель: страшні фото

1.5тЧитати матеріал російською

На готель Säntis в Швегальпе на північному сході Швейцарії обрушилася лавина. Під завалами опинилось 25 автомобілів, а три людини отримали поранення.

Снігова лавина шириною в 300 метрів пробила вікна готельного ресторану і завалила зал, в якому знаходилися гості готелю. Десятки людей були евакуйовані з гірськолижного курорту. Про це повідомляє "Daily Mail".

У Швейцарії лавина знищила популярний готель: страшні фото
Новини
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"Потім пролунав сильний шум, і в задній частині ресторану з'явився сніг", - говорить один з гостей готелю.

У Швейцарії лавина знищила популярний готель: страшні фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, протягом декількох днів у Австрії, Німеччині та Італії тривають сильні снігопади. Місцями товщина снігового покриву досягає двох метрів. В результаті ряд населених пунктів виявився відрізаний від зовнішнього світу. Зазначається, що в Тіролі через лавину загинув 16-річний підліток з Австралії.

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Місце
Швейцарія
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