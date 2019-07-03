У самому романтичному місті світу позбудуться туристичних автобусів

У самому романтичному місті світу Парижі збираються позбутися туристичних автобусів.

За даними France24, в мерії міста виступили з ініціативою прийняти закон, що забороняє транспорт для мандрівників в історичному центрі через величезний потік приїжджих.

Уточнюється, що щодня центр Парижа перетинає величезна кількість двоповерхових автобусів, які розвозять туристів на головні визначні пам'ятки. Однак через це в місті існує багато проблем.

Туризм в Парижі Paris-life.info

Зокрема, транспорту немає де зупинятися через забиті паркувальні місця, час в дорозі також збільшується через затори.

"Туристи можуть робити те ж саме, що й жителі міста, переходячи на більш екологічно безпечні види транспорту, такі як велосипеди, або користуватися громадським транспортом – тими ж автобусами і метро. Туристичним гідам необхідно адаптуватися до нової ситуації, пропонуючи замість автобусних екскурсійних турів групові велосипедні або піші прогулянки з навушниками", – сказав мер французької столиці Еммануель Грегуар.

Париж pixabay

Якщо закон приймуть, на околиці місті з'являться стоянки для екскурсійних автобусів. Мандрівники зможуть швидше пересуватися містом, не затримуючись у дорозі.

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