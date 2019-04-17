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У Росії загорівся літак із пасажирами: подробиці НП

2.5тЧитати матеріал російською

У російському аеропорту Внуково 17 квітня загорівся літак авіакомпанії UTair перед зльотом.

За даними Telegram-каналу Mash, першими на викиди полум'я з двигуна звернули увагу пасажири, які зажадали негайно зупинитися (щоб подивитися відео НП, проскрольте до кінця сторінки).

Літак повинен був відправитися до Махачкали. Він уже почав розганятися, коли пасажирів налякав вогонь. У результаті лайнер повернули на стоянку, а людей евакуювали. За попередніми даними, в результаті події ніхто не постраждав.

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Після огляду двигунів у прес-службі UTair повідомили радіостанції "Говорить Москва", що літак повністю справний і придатний для виконання рейсу.

У Росії загорівся літак із пасажирами: подробиці НП

Кадр із відео

"На рейсі Москва-Махачкала зрив потоку повітря спровокував викид полум'я з силової установки на момент запуску двигуна на злітній смузі. Ситуація штатна, літак повністю справний, пасажирам ніщо не загрожувало. Але кілька пасажирів відкрили аварійний вихід і вийшли на праве крило. Потім за проханням екіпажу повернулися в салон. Авіакомпанія виконає рейс на іншому літаку", – заявили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії різні НП з літаками не є рідкістю. Останні події відбулися буквально протягом місяця.

26 березня на борту лайнера Red Wings загорілося крісло. А 6 квітня в Домодєдово затримали рейс через загрозу вибуху бомби на борту.

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РосіяМосква
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літакподорожітуризмНовини Росії
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Я же говорю,- по пояс деревянные...
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
нажаль, не згорів разом з пасажирами та аеропортом.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Trail Blóðug, не свезло тебе хохловыблядь, все живы. Но ты не расстраивайся, сходи на кладбище выкапай свежий труп и погрызи берцовую кость если уж тебе невмоготу без мертвечины.
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