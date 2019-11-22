У Нідерландах можуть заборонити улюблену "фішку" туристів

У Нідерландах можуть ввести заборону на відвідування туристами кофішопів - закладів, що мають дозвіл на публічний продаж конопель і продуктів із них.

З такою пропозицією до влади звернулася одна з політичних коаліцій держави.

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Зазначається, що в такий спосіб політики мають намір позбутися іміджу країни, де "можна вживати наркотики й веселитися". Наразі присутність туристів у таких закладах "терплять" з побоювання, що ті почнуть купувати потрібну продукцію у вуличних торговців.

Остаточне рішення з окресленого питання місцевий уряд оголосить до кінця поточного року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, директор популярного лоукостера Wizz Air Джозеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитися від бізнес-класу на рейсах до п'яти годин.

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