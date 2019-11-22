Головна Новини
22 листопада • оновлено в 15:27
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

У Нідерландах можуть заборонити улюблену "фішку" туристів

1.2т
Читати матеріал російською

У Нідерландах можуть ввести заборону на відвідування туристами кофішопів - закладів, що мають дозвіл на публічний продаж конопель і продуктів із них.

З такою пропозицією до влади звернулася одна з політичних коаліцій держави.

У Нідерландах можуть заборонити улюблену "фішку" туристів

elligo.ru/

Новини
Названо найдешевший день для купівлі квитків на переліт

Зазначається, що в такий спосіб політики мають намір позбутися іміджу країни, де "можна вживати наркотики й веселитися". Наразі присутність туристів у таких закладах "терплять" з побоювання, що ті почнуть купувати потрібну продукцію у вуличних торговців.

Остаточне рішення з окресленого питання місцевий уряд оголосить до кінця поточного року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, директор популярного лоукостера Wizz Air Джозеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитися від бізнес-класу на рейсах до п'яти годин.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги