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8 березня • оновлено в 14:27
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У найпопулярнішому туристичному місці Єгипту сталася страшна трагедія

4.5т
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У Єгипті чоловік впав з піраміди Хефрена, розташованої в Гізі, і помер. Перед цим він відвідав вечірку, яка проходила неподалік від туристичної пам'ятки.

Уточнюється, що висота піраміди складає 130 метрів, а загиблий впав зі 100 метрів. Інцидент стався 8 березня, повідомляє El-balad.

У найпопулярнішому туристичному місці Єгипту сталася страшна трагедія

pexels.com

Правоохоронні органи встановлюють обставини події. В якості однієї з версій розглядається самогубство, оскільки протягом 12 годин чоловіка просили зійти з піраміди.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Єгипті туристам дозволили безкоштовно фотографувати на мобільні телефони в музеях і біля археологічних пам'яток.

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Автор
Марія Дідик
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