У Карпатах загубилася туристка з Києва: шукають третій день

Під час сходження з гори Піп Іван в Карпатах зникла киянка. Жінка відстала від групи, після цього її ніхто більше не бачив.

Усього в поході брало участь чотири людини. Про це повідомляє Mukachevo.net. з посиланням на управління з питань цивільного захисту ІФ ОДА.

Про зникнення туристки заявив киянин. Чоловік звернувся за допомогою до рятувальників Яворницького пункту.

Карпати mukachevo.net

"Під час сходження з гори Піп Іван одна туристка з учасників походу (всього 4 людини), 1981 року народження, мешканка Києва, відстала від групи і заблукала, ймовірно, в напрямку озера Марічейка. На пошуково-рятувальні роботи вийшли 2 працівника Яворницького ПРВ СПРЧ АРЗ СП", – йдеться в повідомленні.

Пошуки зупинили о 23.00 в суботу, 15 червня. Обстежили дорогу на пасовище Гропа, траверс гори Шурин, полонину Веснарка, туристичний маршрут на озеро Марічейка. Жінку не знайшли.

У неділю, 16 червня, пошуки продовжили із залученням рятувальників з Ворохти, і поки безрезультатно.

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