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У Голландії вперше видали паспорт із нейтральною статтю

1.8тЧитати матеріал російською

У Нідерландах видали перший паспорт, в якому вказано нейтральну стать.

Документ отримала 57-річна Леона Зекерс, передає ВВС. У паспорті замість М для чоловіків або V для жінок зазначено X.

Як повідомляється, в 2001 році Зекерс, народжений чоловіком, змінив стать на жіночу. Однак наразі вона не відносить себе до жодної статі.

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У червні Зекерс виграла суд, який підтвердив її право не визнавати себе ані чоловіком, ані жінкою. У рішенні стверджується, що самоідентифікація переважає над зовнішнім виглядом тіла або медичним статусом.

Також суд запропонував законодавчій владі країни упевнитися, що гендерна нейтральність передбачена законодавством Нідерландів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російська модель-трансгендер формату "Рlus size" з Єкатеринбурга зламала ключицю хлопцеві, який надмірно нав'язливо приділяв їй знаки уваги.

Місце
Нідерланди
Об'єкт
паспорт
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