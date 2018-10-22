У Голландії вперше видали паспорт із нейтральною статтю

У Нідерландах видали перший паспорт, в якому вказано нейтральну стать.

Документ отримала 57-річна Леона Зекерс, передає ВВС. У паспорті замість М для чоловіків або V для жінок зазначено X.

Як повідомляється, в 2001 році Зекерс, народжений чоловіком, змінив стать на жіночу. Однак наразі вона не відносить себе до жодної статі.

У червні Зекерс виграла суд, який підтвердив її право не визнавати себе ані чоловіком, ані жінкою. У рішенні стверджується, що самоідентифікація переважає над зовнішнім виглядом тіла або медичним статусом.

Також суд запропонував законодавчій владі країни упевнитися, що гендерна нейтральність передбачена законодавством Нідерландів.

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