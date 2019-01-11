У Європі розповіли, чому не люблять туристів із Росії

Жителі Німеччини розповіли, чому не люблять туристів із Росії та Британії. Як виявилося, шість із десяти громадян ФР, не можуть розслабитися на відпочинку через росіян, які ведуть себе занадто голосно.

Також європейці скаржаться на прихильність росіян до алкоголю і любов до селфі. Про це повідомляє видання Die Welt.

VistaNews.ru

Крім того, німці зазначили, що росіяни грубі. А ще громадян Німеччини дратує пристрасть до алкоголю британців, котрі в несвідомому стані полюбляють влаштовувати дебоші.

Раніше, як писав OBOZREVATEL, громадянам Російської Федерації ускладнили правила в'їзду у США. З 1 січня 2019 року ціна багаторазової туристичної або ділової візи (B1/B2) у США для громадян РФ виросте до $303.Зазначається, що зараз вартість таких віз становить $160.

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