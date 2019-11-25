Незабаром у Чорногорії відбудеться виставка "Класика майбутнього", організована Асоціацією по розвитку міжнародних відносин ADRUM за підтримки Посольства України в Чорногорії. Проект засновано ТЦ "Домосфера".

Загалом виставка буде тривати біля місяця - з 28 листопада по 11 грудня "Класика майбутнього" експонується в одному з найважливіших центрів мистецтва країни - Арт-павільйоні Асоціації образотворчих художників Чорногорії в столиці Подгориці, а з 12 по 22 грудня - в Галереї Культурного центра "Nikola Djurkovic" в культурної столиці Чорногорії Которі.

"Класика майбутнього" включає в себе художні образи, що відображають тенденції сучасного суспільства: естетичність, екологічність та відповідальне споживання. Виставка складається з чотирьох розділів: "Інша планета", "Віртуальна реальність", "Паралельний світ", "Майбутнє".

На полотнах представлені образи сучасного мистецтва, що поєднують прогресивний розвиток суспільства і застереження про те, що може статися, якщо не йти по шляху відповідального споживання і завбачливого ставлення до екології: пошук інших планет може стати необхідністю; простими і зараз доступними радощами, як пробіжка, здорова їжа або відпочинок на морі можна буде насолодитися тільки у віртуальній реальності; чисте повітря стане рідкістю, а особистість людини буде міститися в андроїдні тіла, бо людство втратить дітородну функцію. Це фантазії на тему сьогодення, яке завтра може стати реальністю. Нещодавно проект з великим успіхом експонувався в Національному музеї Тараса Шевченка, критики та медіа назвали його новим напрямом в сучасному мистецтві.

Для створення образів обирались предмети фабрик, що представлені у ТЦ "Домосфера", які дотримуються екологічних принципів виробництва: вживання вторинної деревини та сухих дерев, використання фарб на водній основі, проектування меблів та упаковки, що піддається ресайклінгу, використання сонячної енергії, організація практично безвідходного процесу, у якому із залишків сировини виготовляють посуд, іграшки, декор тощо.

Художні образи проекту розроблено за ініціативи ТЦ Домосфера

Створений промоушен і продакшен STUDIORAR

Автор – художник і режисер UDRA (Олександр Удра)

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