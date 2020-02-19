Туристка розлютила мережу небезпечним вчинком над прірвою: шокуючі кадри

У Бразилії туристка, ризикуючи життям, забралася на край 842-метрової скелі Педро-да-Гаві в околицях Ріо-де-Жанейро заради вдалого відео для соцмереж.

Тепер її шукає місцева влада, і явно не для того, щоб поставити лайк, повідомляє Daily Mail. Хоча варто зазначити, що сам ролик з'явився в соцмережі Instagram набагато раніше (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на кадрах видно, як жінка сидить на кам'яній кручі, все ближче підбираючись до її краю. Водночас вона не виглядає переляканою, а навіть навпаки – радісно позує на камеру: посміхаючись і підіймаючи вгору руки, як справжня підкорювачка вершин. Внизу ж видніються місто та узбережжя океану.

У Ріо-де-Жанейро туристка похвалилася відео на краю обриву

"Божевільно і красиво", – говорить за кадром автор відео, опублікованого інстаблогером thaleswil.

Судячи з реакції підписників, ролик уже встиг зібрати тисячі лайків. Але так само багато під ним зібралося і коментарів, які засуджують нерозсудливість авантюристки.

"Кадри не варті того. І взагалі вони змушують мене думати, що автор – марнославний ідіот", "Хтось ще сподівався, що вона випадково зісковзне? Це було б цікаво", "Навіть якщо такі люди не гинуть і отримують цей "крутий кадр", я все одно вважаю, що вони надто ризикують своїм життям – і, можливо, життями інших людей внизу, – щоб отримати його", – вважають користувачі.

Туристка піднялася на край 842-метрової скелі Педро-да-Гаві

Зауважимо, що скеля Педро-да-Гаві в околицях Ріо-де-Жанейро – дуже популярна місцева визначна пам'ятка, але відправляються на неї тільки найвідважніші туристи. По-перше, її підніжжя оточують фавели – кримінально небезпечні райони міста, куди відмовляються їздити навіть місцеві таксисти.

Йти туди без гіда вкрай нерозсудливо. Але навіть після того, як доброволець вибереться із фавелів, на нього чекає крутий двогодинний підйом лісом Тіжука. Правда, тих, хто все-таки добереться до вершини, очікує захоплюючий дух вид на місто, Атлантичний океан і пляж Копакабана.

Туристка піднялася на край 842-метрової скелі Педро-да-Гаві

Тому видання підкреслює, що це не вперше, коли туристи намагаються забиратися якомога ближче до самісінького краю скелі, щоб зробити вражаюче фото. Деякі з них виявляються всього лише фотошопом, але, зважаючи на нашуміле відео, це не спростовує того факту, що люди ризикують життям заради лайків у соцмережах.

Насамкінець зазначається, що вчинком туристки нібито зацікавилася влада Ріо-де-Жанейро і її чекає штраф за недотримання норм безпеки.

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