Туристи з різних країн дали лайфхаки, як подорожувати частіше та дешевше

Користувачі мережі з різних країн поділилися секретами економії грошей, а також лайфхаками бюджетних поїздок.

Свої рекомендації мандрівники розмістили на соціальному новинному сайті Reddit. Все почалося з того, що одна туристка, яка працює медсестрою, попросила поради стосовно того, як подорожувати і не в'язнути в боргах.

Одні користувачі порадили, в першу чергу, розібратися з боргами, а після – навчитися економити і правильно планувати бюджет. Дехто, наприклад, рекомендує максимально урізати витрати: самостійно готувати їжу, зняти житло у більш дешевому районі та навіть продати автомобіль, а натомість купити велосипед.

Дівчина з ніком roses_are_blue була не такою радикальною у своїй пораді: "Визначте суму, яку ви хочете заощадити (наприклад, 10-20% від зарплати). Відніміть цю суму, а також фіксовані місячні витрати зі свого доходу, після чого залишиться саме та сума, на яку вам необхідно прожити. Таким чином, за рік можна відкласти грошей на одну дорогу поїздку або кілька дешевих ".

Інші досвідчені туристи розповіли, як економити безпосередньо на самих подорожах. Плануючи поїздку, можна вибирати одразу більш бюджетні напрямки, а житло бронювати на сервісі Airbnb або зупинятися у хостелах.

Крім того, завжди можна шукати вигідні тури і пропозиції, вибирати дешеві квитки. А літати краще в будні, зазначив користувач з ніком plausibleforearm.

Подорож в гори shutterstock.com

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