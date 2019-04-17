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Турист загинув на атракціоні в Таїланді: що сталося

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Турист з Канади загинув в результаті нещасного випадку на зіп-лайні в Таїланді.

Як повідомляє Daily Mail, 25-річний канадець катався на атракціоні в місті Чіангмай на півночі країни. В результаті поломки блочного пристрою він впав з висоти 50 метрів в струмок, над яким був протягнутий канат, і розбився на смерть.

За словами видання, спочатку співробітники поліції стверджували, що поломка кріплень сталася через недостатню кількість страхувальних тросів і переваги: на їхню думку, турист важив 180 кілограмів. Однак в ході розслідування з'ясувалося, що вага канадця становив 120 кілограмів, тобто він не перевищував допустиму для відвідування атракціону норму в 125 кілограмів.

Турист загинув на атракціоні в Таїланді: що сталося

Фото: Daily Mail

Турист загинув на атракціоні в Таїланді: що сталося

Фото: Daily Mail

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Туристична компанія Flight of the Gibbon, співробітники якої дозволили туристу відвідати атракціон, повністю визнала вину в халатності. Однак поліція ще не пред'явила їй звинувачення, оскільки розслідування поки не закінчено.

Турист загинув на атракціоні в Таїланді: що сталося

Фото: Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Таїланді загинув російський турист. Чоловік вирішив самостійно покататися на мотоциклі на одну з місцевих гір і не впорався з керуванням.

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