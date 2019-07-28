Турецькі готелі знизили ціни для туристів: у чому причина

Готелі на популярних серед туристів курортах Туреччини знижують вартість проживання на 20%, тому що не вистачає відпочиваючих.

Комерційний директор туроператора TEZ TOUR в Україні Аркадій Маслов розповів "НВ", що раніше готельєри почали надсилати туроператорам інформацію про зниження тарифів.

За його словами, перед початком сезону в Туреччині планувалося залучити більшу кількість туристів і підвищили свої розцінки на 20%. Однією з причин є той факт, що приїхало мало німців цього року. А від росіян толку мало, тому що вони витрачають також мало, як і українці.

Туреччина pixabay

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"Відомі брендові готелі заповнено, а ось деякі п'ятірки і четвірки зіткнулися з нестачею туристів", – розповів директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.

Скорочення туристичного потоку спостерігається і з інших країн ЄС: Голландії, Іспанії, Італії та України. Компенсувати втрату мандрівників із європейських країн турецькі готельєри хочуть за рахунок громадян країн СНД.

Відпочинок в Турції pixabay

Головна причина відтоку – підвищення цін на відпочинок, в середньому на 20%. На початку сезону готелі перейшли на розрахунок у євро, в результаті чого тижневий відпочинок у п'ятизірковому готелі почав обходитися в середньому в 1-1,2 тис. євро на двох. Українські туристи в пріоритеті їдуть до Єгипту, де тижневий тур можна придбати за 600-700 євро.

За словами директора мережі турагентств "Поїхали з нами" Олег Кулик, зниження цін на відпочинок в Туреччині може привести до того, що частина туристів полетить на курорти Анталії, Мармаріса або Бодрума.

Відпочинок в Турції pixabay

"Якщо у сім'ї обмежений бюджет, то для відпочинку вони виберуть Єгипет. Але якщо сім'я готова витратити на подорож 1 тис. євро або більше, то зниження ціни на 100-200 євро може переконати їх віддати перевагу Туреччині", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євростат назвав найдорожчу країну в Європі. Як виявилося, мандрівникам невигідно їздити на відпочинок до Ісландії, де ціни в середньому 56% вище, ніж скрізь.

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