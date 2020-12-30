Туреччина закриє популярні туристичні локації на Новий рік

У Туреччині на час святкування Нового року закриють деякі видатні вулиці та площі. Так, вони будуть недоступними для відвідування з 21:00 31 грудня до 10:00 1 січня.

Про це повідомляє видання Hurriyet. За словами інсайдерів, заборони будуть діяти як для туристів, так і для громадян країни.

Вулицю Істікляль – у Стамбулі;

Площу Султанахмет – у Стамбулі;

Площу Кизилай – в Анкарі;

Площу Гюндогана – в Ізмірі.

Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про введення цілодобової комендантської години в Туреччині на новорічні свята: з 21.00 31 грудня до 05.00 4 січня.

Крім того, раніше уряд країни призупинив роботу лазень, саун, басейнів, спортзалів. У торгових центрах кількість покупців обмежували за допомогою цифрового коду. А кафе і ресторанам дозволили роботу тільки на винос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині заборонили проводити новорічні вечірки та інші розважальні заходи на території готелів.