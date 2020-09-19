Українців масово зазивають у закриті через COVID-19 країни: куди продають тури і як не вскочити в халепу

Незважаючи на закриті кордони з Таїландом, Індонезією та Шрі-Ланкою, українські туристичні оператори почали продавати туди тури. За їхніми заявами, на екзотичні курорти вже можна вирушити в кінці вересня, крім острова Пхукет. Щодо нього точних дат ще немає, проте бронювати путівки вже можна.

Чому не варто поспішати з купівлею та які країни відкриті для українців насправді – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Тури продають у закриті через коронавірус країни?

Киянці Олександрі прийшла розсилка від великого українського турагентства, мовляв, з 25 вересня запускають рейси на Шрі-Ланку й Балі. Тури стартують від 25 тис. грн за одного на сім днів. Вона перетелефонувала, щоб уточнити деталі подорожі в часи світового карантину і закритих кордонів.

Виявилося, що агентство анонсувало продаж турів із конкретною датою запуску, але насправді літаки туди не літатимуть через карантин. Питання – навіщо тоді рекламувати це все, якщо не можна перетнути кордон?

OBOZREVATEL перевірив інформацію. Спочатку турагентка розпитувала все про путівку, а коли дійшла черга до наших уточнень, як же українські туристи зможуть перетнути закриті кордони, дівчина п'ять годин звіряла дані, які на сайті Міністерства закордонних справ можна знайти за дві хвилини. Виявилося, що влада Шрі-Ланки, Таїланду й Індонезії офіційно заявили про закриття своїх кордонів до кінця 2020 року.

Турагентства хочуть "відбити" збитки

"Щодо Таїланду зараз вирішується варіант відкрити тільки острів Пхукет, але там можуть бути такі умови, що ніхто не поїде. Це негативний тест-ПЛР і два тижні самоізоляції. Балі та Шрі-Ланка закриті й не відкриють кордони. Тури туди продають тільки недобросовісні агентства, щоб закрити свої збитки через карантин. А потім виправдовуватимуться перед туристами: "Ой, тут в останній день правила змінилися". Не виключено, що гроші можуть пропасти", – уточнив OBOZREVATEL один із власників столичного турагентства Владислав.

За його словами, з екзотичних і далеких країн приймати українських туристів без будь-яких умов, з коронавірусною страховкою, готові тільки Домінікана й Мальдіви. Старт прямих чартерних рейсів – із жовтня. Можна потрапити ще на острів Занзібар у Танзанії, зі стикуванням через Об'єднані Арабські Емірати. Однак не виключено, що для транзиту потрібно буде мати негативний ПЛР-тест.

Які країни відкрили кордон з Україною

В українському МЗС OBOZREVATEL нагадали, що кордони з Україною відкрили 48 країн. Це Албанія, Антигуа й Барбуда, Афганістан, Багамські острови, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Буркіна-Фасо, Бурунді, Великобританія, Вірменія (з умовою 2-тижневого карантину. – Ред), Домініканська Республіка, Еквадор, Ефіопія, Єгипет, Замбія, Ірак, Іран, Ірландія, Казахстан, Камбоджа, Кенія, Коморські острови, Ліван, Мальдіви, Мексика, ОАЕ, Пакистан, Південна Корея, Південний Судан, Північна Македонія, Пуерто-Рико, Республіка Конго, Руанда, Сент-Люсія, Сербія, Словенія , Сомалі, США, Сьєрра-Леоне, Судан, Танзанія, Того, Туреччина, Хорватія, Чад, Чорногорія та Ямайка.

Також у відомстві порадили зв'язатися з українським посольством у тій країні, куди запланована поїздка. Там можна отримати всю інформацію про карантинні обмеження.

Крім того, обов'язково варто мати страховий поліс, який у разі інфікування коронавірусом покриє всі витрати. Він коштує в межах 40 євро.