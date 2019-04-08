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Топ-5 міст, які змінилися до невпізнання: яскраві фото

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Світове міське населення стрімко зросло з 746 млн осіб в 1950 році до 3,9 млрд і продовжує рости. Люди перебираються в великі мегаполіси з передмість і сіл, тим самим змушуючи самі міста розширюватися.

Якщо порівняти старі знімки великих міст з сучасними фото, то можна помітити суттєву різницю, пише "Аdme.ru".

Топ-5 міст, які змінилися до невпізнання: яскраві фото
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Дубай в 1964 році і зараз

Топ-5 міст, які змінилися до невпізнання: яскраві фото

Чикаго в 1838 році і зараз

Топ-5 міст, які змінилися до невпізнання: яскраві фото

Діловий центр Лос-Анджелеса в 1994 році і зараз

Топ-5 міст, які змінилися до невпізнання: яскраві фото

Манхеттен з Бруклінським мостом праворуч в 1873 році і зараз

Топ-5 міст, які змінилися до невпізнання: яскраві фото

Вид на Бангкок в 1822 році і зараз

Топ-5 міст, які змінилися до невпізнання: яскраві фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, фахівці склали рейтинг самих бюджетних напрямків, куди можна відправитися в одноденну подорож. При складанні списку враховувалися витрати на проживання, транспорт, харчування та мінімальні розваги. Лідерами серед таких міст стали Каїр, Мехіко і Анталья.

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