Тисячі туристів стали заручниками через спалах небезпечного вірусу в круїзі

Тисячі туристів стали заручниками на одному з найбільших круїзних лайнерів у світі через спалах норовірусу.

Як повідомляє Daily Express, близько 167 осіб, які подорожували Карибськими островами на королівському кораблі Oasis of the Seas, підчепили вірус у порту на Ямайці.

Хвороба супроводжується діареєю, нудотою, а також може передаватися. Тому туристам заборонили залишати лайнер, поки їм не нададуть термінову допомогу.

"Наші лікарі намагаються допомогти постраждалим ліками, які відпускаються без рецепта. Тим часом ми намагаємося залучити більше медиків і всіма силами мінімізуємо ймовірність виникнення подальших ускладнень", — розповів представник компанії Royal Caribbean Оуен Торрес.

Королівський лайнер WIKIPEDIA

Лайнер пришвартувався у північній частині Ямайки в Фалмуті ще до того, як хвороба поширилася на персонал. Пасажири були в семиденному круїзі.

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