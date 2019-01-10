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Тисячі туристів стали заручниками через спалах небезпечного вірусу в круїзі

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Тисячі туристів стали заручниками на одному з найбільших круїзних лайнерів у світі через спалах норовірусу.

Як повідомляє Daily Express, близько 167 осіб, які подорожували Карибськими островами на королівському кораблі Oasis of the Seas, підчепили вірус у порту на Ямайці.

Хвороба супроводжується діареєю, нудотою, а також може передаватися. Тому туристам заборонили залишати лайнер, поки їм не нададуть термінову допомогу.

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"Наші лікарі намагаються допомогти постраждалим ліками, які відпускаються без рецепта. Тим часом ми намагаємося залучити більше медиків і всіма силами мінімізуємо ймовірність виникнення подальших ускладнень", — розповів представник компанії Royal Caribbean Оуен Торрес.

Королівський лайнер

Королівський лайнер

WIKIPEDIA

Лайнер пришвартувався у північній частині Ямайки в Фалмуті ще до того, як хвороба поширилася на персонал. Пасажири були в семиденному круїзі.

Тисячі туристів стали заручниками через спалах небезпечного вірусу в круїзі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор медичних наук Тетяна Святенко розповіла, як потрібно готуватися до поїздок в теплі краї, щоб уникнути небезпечних захворювань.

Тег
подорожі
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