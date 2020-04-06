Тисячі китайців застрягли на горі після карантину

Тисячі китайських туристів застрягли на гірському масиві Хуаншань в провінції Аньхой, який був відкритий владою після карантину,

Відеозапис і подробиці події публікує Daily Mail.

Daily Mail

Daily Mail

У вихідні, 5 і 6 квітня, уряд відкрив парк для відвідування і зробив вхід безкоштовним для залучення гостей. В результаті хайкінгові стежки заповідника виявилися забиті мандрівниками, і пам'ятку довелося тимчасово закрити.

Як раніше писав OBOZREVATEL, бортпровідник авіакомпанії American Airlines помер після того, як отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

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