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"Ти виродок!" В аеропорту США вибухнув скандал через неввічливу співробітницю

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Під час проходження контролю в аеропорту Greater Rochester в окрузі Монро, США, турист Ніл Страснер отримав від співробітниці пункту огляду записку, де було написано: "Ти виродок".

Турист відразу звернувся до адміністрації аеропорту з проханням розібратися в цій події. Про це повідомляє Fox News.

"Ти виродок!" В аеропорту США вибухнув скандал через неввічливу співробітницю

Скріншот з відео

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Служба безпеки переглянула відеозапис з камер спостереження і виявила, що співробітниця пункту огляду відразу після того, як передала образливу записку Страснеру, почала писати наступне послання.

Представник Адміністрації транспортної безпеки (TSA) повідомив, що після розгляду співробітницю аеропорту звільнили.

Як раніше писав OBOZREVATEL, єдина стюардеса літака авіакомпанії Air Wisconsin напилася під час польоту і не змогла обслуговувати пасажирів. 49-річна Джуліанна Марч працювала на рейсі Чикаго - Саут-Бенд.

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США
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