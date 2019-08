"Ти виродок!" В аеропорту США вибухнув скандал через неввічливу співробітницю

Під час проходження контролю в аеропорту Greater Rochester в окрузі Монро, США, турист Ніл Страснер отримав від співробітниці пункту огляду записку, де було написано: "Ти виродок".

Турист відразу звернувся до адміністрації аеропорту з проханням розібратися в цій події. Про це повідомляє Fox News.

Служба безпеки переглянула відеозапис з камер спостереження і виявила, що співробітниця пункту огляду відразу після того, як передала образливу записку Страснеру, почала писати наступне послання.

Представник Адміністрації транспортної безпеки (TSA) повідомив, що після розгляду співробітницю аеропорту звільнили.

UPDATE: The airport security employee has been fired, according to TSA. Here's the video of the employee passing the mean note, laughing about it, and reaching for more paper to begin writing again. #ROC pic.twitter.com/wXLcD8aLwz