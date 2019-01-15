The New York Times назвало 5 країн, які варто відвідати в 2019 році

Американське видання The New York Times опублікувало список міст, які необхідно відвідати в 2019 році. Так, перше місце в рейтингу зайняло Пуерто-Ріко.

На другій сходинці опинився древній археологічний комплекс Хампі в Індії, а третє місце зайняв місто Санта-Барбара, яке розташоване в США.

Пуерто-Ріко BU Blogs - Boston University

Санта-Барбара pexels.com

Хампі Wikipedia

Четверте місце в рейтингу зайняла Панама, а п'яте — місто Мюнхен, яке розташоване в Німеччині.

Мюнхен pexels.com

Панама pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, експерти назвали найкращі міста для здорового відпочинку. Перше місце посіла столиця Франції — Париж. Усього автори дослідження вибрали 100 міст і спробували вирахувати, у якому з них туристи можуть відпочити із максимальною користю для здоров'я.

pexels.com

Вони проаналізували кількість місцевих парків, спортивних залів, спа-салонів, студій йоги і пілатесу, магазинів здорової їжі і вегетаріанських ресторанів, а також кількість сонячних годин і вартість ночівлі.

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