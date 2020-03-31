Стюардеса поділилася жахами роботи під час пандемії коронавірусу

Бортпровідниця з шестирічним стажем поділилася історією про те, як її робота перетворилася на справжній жах через пандемію коронавірусу.

За словами жінки, її родичі та друзі, а також працівники аеропорту відмовляються наближатися до неї через страх зараження, пише Daily Mail.

"Поки я виконую рейси, мій хлопець і наші друзі уникають контакту зі мною протягом 14 днів, після яких стане ясно, чи заражена я вірусом", - зазначила вона.

Член екіпажу також поскаржилася, що співробітники ресторанів в аеропорту відмовилися обслуговувати її і закрили заклад після її відвідування.

Як раніше писав OBOZREVATEL, бортпровідник авіакомпанії American Airlines помер після того, як отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

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