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Страшніше за Чорнобиль і Фукусіму: названо найрадіоактивніше місце на Землі

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Рівень радіації на Маршаллових островах в Тихому океані досі небезпечний для людей, не дивлячись на те, що пройшло багато років після випробувань.

Як повідомляє Business Insider, до такого висновку прийшли дослідники з Колумбійського університету, дослідивши ґрунт.

У 38 зразках ґрунту з 11 різних островів було знайдено перевищення радіоактивних елементів – америцію, цезію і два типи плутонію. Найвища доза радіації – на острові Бікіні, де Штати проводили найбільше випробування водневої бомби в історії людства.

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Плутонію там було знайдено більше, ніж в Чорнобилі або на Фукусімі. Крім того, було досліджено рівень радіації в плодах дерев у постраждалих регіонах і в районі кратера, що утворився в результаті випробування "Кастл Браво", де у 1954 році на атолі Бікіні підірвали термоядерний пристрій потужністю 15 мегатонн.

Ядерні випробування

Ядерні випробування

Пікабіа

Радіаційне забруднення виявилося надмірно високим. Незважаючи на те, що острови є безлюдними, влада зобов'язана сповіщати жителів сусідніх островів про небезпеку.

Страшніше за Чорнобиль і Фукусіму: названо найрадіоактивніше місце на Землі

США, Франція та Великобританія проводили на островах Тихого океану випробування з 1946 по 1996 роки. Бомба "Кактус" після 1958 року залишила глибокий кратер на острові Руніт. Пізніше в нього були скинуті відходи від десятків інших випробувань. Зверху кратер покрили круглим бетонним куполом діаметром 115 метрів і завтовшки 45 сантиметрів. На цьому місце періодично привозять туристів, яким дозволено фотографуватися прямо на бетонній пластині.

Купол на острові Руніт

Купол на острові Руніт

Пікабіа

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що "колискою" людської цивілізації був басейн річки Нігер в Африці. Після аналізу ДНК диких культурних форм стало відомо, що в цьому регіоні відбулося зародження рослинництва.

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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Если бы они посетили озеро Карачай, посчитали бы и Маршалловы острова, и Чернобыль вполне пригодными для жизни!
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Dell Alex
Dell Alex
А они в Семипалатинск не пробовали съездить?
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