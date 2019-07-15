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Стало відомо про загадкові смерті українців у Туреччині

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За офіційними даними, з травня поточного року на турецьких курортах з різних причин померло 13 українців. Зазначається, що більшість неприємностей трапляються через недотримання загальних правил поведінки.

Про це повідомив консул України у Туреччині В'ячеслав Хоменко, пише "Укрінформ".

Туреччина

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"З травня по червень у нас 13 померлих громадян України. Здебільшого це люди похилого віку, які приїхали сюди на відпочинок і не розрахували впливу кліматичних умов на стан їхнього здоров'я. Перша з причин – серцеві напади, також є кілька літніх людей, які зайшли в море і потонули, є люди, які приїхали сюди на лікування і, на жаль, не витримали різноманітних медичних процедур, які здійснювали в лікарні. Такі випадки є і серед тих, хто приїздив чистити кров, і онкохворі були", – розповів дипломат.

За словами Хоменка, однією з основних причин загибелі туристів є зловживання алкоголем.

"Є також кілька громадян України, які померли природною смертю, але за дивних обставин. Зараз цими справами займається прокуратура і результати розгляду цих справ будуть повідомлені родичам загиблих", – додав Хоменко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дівчину з Нью-Йорка накачали наркотиками, зґвалтували і скинули з балкона готелю на відпочинку в Пунта-Кана у Домініканській республіці.

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Туреччина
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"одной из основных причин гибели туристов является злоупотребление алкоголем" это самые загадочные причины смерти украинцев, да...
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Maklaren Daniel
Maklaren Daniel
Одной из основных причин гибели туристов является злоупотребление алкоголем.КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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