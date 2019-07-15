Стало відомо про загадкові смерті українців у Туреччині

За офіційними даними, з травня поточного року на турецьких курортах з різних причин померло 13 українців. Зазначається, що більшість неприємностей трапляються через недотримання загальних правил поведінки.

Про це повідомив консул України у Туреччині В'ячеслав Хоменко, пише "Укрінформ".

Туреччина Турпром

"З травня по червень у нас 13 померлих громадян України. Здебільшого це люди похилого віку, які приїхали сюди на відпочинок і не розрахували впливу кліматичних умов на стан їхнього здоров'я. Перша з причин – серцеві напади, також є кілька літніх людей, які зайшли в море і потонули, є люди, які приїхали сюди на лікування і, на жаль, не витримали різноманітних медичних процедур, які здійснювали в лікарні. Такі випадки є і серед тих, хто приїздив чистити кров, і онкохворі були", – розповів дипломат.

За словами Хоменка, однією з основних причин загибелі туристів є зловживання алкоголем.

"Є також кілька громадян України, які померли природною смертю, але за дивних обставин. Зараз цими справами займається прокуратура і результати розгляду цих справ будуть повідомлені родичам загиблих", – додав Хоменко.

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