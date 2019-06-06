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Стало відомо про популярні способи обману туристів

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Поліція Іспанії розповіла про методи, до яких вдаються шахраї в спробі обікрасти туристів.

Так, інформацію правоохоронців надало видання РІА Новини. Зазначається, що багато крадіжок відбуваються під час відвідин туристами кафе. Шахраї часто використовують листок з оголошенням, карту або дитину в якості відволікаючого маневру, а самі в цей час крадуть телефон, який лежить на столі жертви. Поліцейські також радять не вішати сумки на спинку стільця, адже такий стан істотно полегшує злочинцям доступ до їх вмісту.

Стало відомо про популярні способи обману туристів

Фото: 34travel.me

Стало відомо про популярні способи обману туристів

Фото: 34travel.me

Новини
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Ще один популярний варіант шахрайства — розіграти скандал посеред вулиці. Коли розслаблені туристи збираються подивитися на те, що відбувається, злодії проникають до них в кишені або в сумки.

Стало відомо про популярні способи обману туристів

Фото: Stefano Rellandini/Reuters

Також туристам, які воліють подорожувати на машині, правоохоронці радять ні в якому разі не зупинятися, якщо вони бачать на дорозі автомобіль зі спущеним колесом. Є висока ймовірність, що напарники шахрая вкрадуть сумку з салону машини.

Крім того, не можна погоджуватися на пропозицію незнайомців сфотографувати на вулиці: зробивши фотографію, злодій тут же зникне разом з телефоном чи фотоапаратом.

Стало відомо про популярні способи обману туристів

Фото: lifehike.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, британська асоціація споживачів Which склала рейтинг найбезпечніших країн для подорожей. Фахівці проаналізували 20 країн за чотирма критеріями: рівень злочинності, загроза здоров'ю, ймовірність теракту і стихійних лих. Безперечним лідером серед популярних туристичних напрямків стала Ісландія.

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