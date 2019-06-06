Стало відомо про популярні способи обману туристів

Поліція Іспанії розповіла про методи, до яких вдаються шахраї в спробі обікрасти туристів.

Так, інформацію правоохоронців надало видання РІА Новини. Зазначається, що багато крадіжок відбуваються під час відвідин туристами кафе. Шахраї часто використовують листок з оголошенням, карту або дитину в якості відволікаючого маневру, а самі в цей час крадуть телефон, який лежить на столі жертви. Поліцейські також радять не вішати сумки на спинку стільця, адже такий стан істотно полегшує злочинцям доступ до їх вмісту.

Фото: 34travel.me

Фото: 34travel.me

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Ще один популярний варіант шахрайства — розіграти скандал посеред вулиці. Коли розслаблені туристи збираються подивитися на те, що відбувається, злодії проникають до них в кишені або в сумки.

Фото: Stefano Rellandini/Reuters

Також туристам, які воліють подорожувати на машині, правоохоронці радять ні в якому разі не зупинятися, якщо вони бачать на дорозі автомобіль зі спущеним колесом. Є висока ймовірність, що напарники шахрая вкрадуть сумку з салону машини.

Крім того, не можна погоджуватися на пропозицію незнайомців сфотографувати на вулиці: зробивши фотографію, злодій тут же зникне разом з телефоном чи фотоапаратом.

Фото: lifehike.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, британська асоціація споживачів Which склала рейтинг найбезпечніших країн для подорожей. Фахівці проаналізували 20 країн за чотирма критеріями: рівень злочинності, загроза здоров'ю, ймовірність теракту і стихійних лих. Безперечним лідером серед популярних туристичних напрямків стала Ісландія.

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