''Спасибі царю'': в Москві створили карту смітників, де можна ''поживитися'' їжею

У Москві створили карту смітників, в яких можна збирати їжу з вичерпаним терміном придатності.

За даними "Московського комсомольця", фрігати готували її кілька років, тому що є місця, де продукти "цілком придатні до вживання".

Такою їжею в смітниках називають хліб, фрукти, солодощі, консерви, які викидають магазини. На карті є близько 30 точок.

"Ми вважаємо, що подібна карта повинна бути відкритою. Щоб фригани, а також бідні і бездомні люди, у яких часто є найдешевші гаджети, знали про неї і користувалися. Також нам важливо, щоб громадські діячі та журналісти змогли побачити, який величезний обсяг їжі викидається магазинами", – сказав московський історик Ігор Жогін.

Уточнюється, що в мережі популярних продуктових магазинів економ-класу спеціально роблять їжу небезпечною для життя, якщо по їхніх смітниках повзають люди. Фрігати запевняють, що їжа, термін придатності якої минув зовсім недавно, цілком їстівна.

Відкриті сміттєві контейнери зустрічаються тільки в двох категоріях магазинів: з "нормальним директором", або де співробітники махнули рукою на зламані гостями замки.

У мережі бурхливо відреагували на новину про карту з "їстівними" смітники. Користувачі висміяли "досягнення".

"Досягнення московитів за останні 5 років вражають. І плакат на кожному смітнику треба вивісити: "Спасибі царю нашому Володимир Володимировичу", "Україна розвалиться? Америці пі**ець? Русня, жери л*йно мовчки", "Вітаю. Дочекалися", "Росія – щедра душа", – написали користувачі.

Досягнення московитів ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ вражаючі.

І плакат на кожній смітнику треба вивісити: "Спасибі царю нашому владімірвладіміровічу!" pic.twitter.com/z3n6sFWEXT - ℳγrοtvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) 11 січня 2019 р.

Україна розвалиться?



Америці пиздец?



Русня, жери говно мовчки pic.twitter.com/LjE3k6TuDo - фашиків Донецький (@FashDonetsk) 11 січня 2019 р.

"Вільяме, дивись, що я роздобув! - Джеку, та це ж... Матір Божа! - Так, це карта смітників! Йдемо на Москву", – також з'явився мем із "Піратів Карибського моря".

Уільям, дивись що я роздобув!

-Джек, та це ж ... Матір Божа!

-Так, це карта смітників! Йдемо на Москву! pic.twitter.com/qn5LWkextW - Людина листопада (@ManOfNovember) 11 січня 2019 р.

"Росія стрімко вривається у топ-п'ять економік світу. В столиці Московського улусу, де дуже люблять тиснути бульдозерами якісні європейські продукти, з'явилася карта смітників "на яких можна поїсти або перекусити". Духовно, скрепно і не встаючи з колін", – написав Vitauskas .

Росія стрімко вривається в топ-п'ять економік світу. У столиці Московського улусу, де дуже люблять тиснути бульдозерами якісні європейські продукти, з'явилася карта смітників "на яких можна поїсти або перекусити". Духовно, скрепно і не встаючи з колін! pic.twitter.com/azFU0DLYJT - Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 11 січня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, показові знімки російських пенсіонерів, які нишпорять по смітниках у пошуках їжі, вже давно почали з'являтися в мережі.

У вересні показали, як у Красноярську люди шикувалися в черги на ринку за простроченими продуктами, причому попит був великий.

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