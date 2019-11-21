Сотні туристів застрягли в "Борисполі"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" понад 300 пасажирів Azur Air Ukraine кілька годин не можуть вилетіти в Дубай.

Рейс спочатку був запланований на 4:00, проте з невідомих причин його перенесли, пише "Сегодня".

Сьогодні

На даний момент рейс очікується о 13:30. При цьому пасажири змушені з самої ночі перебувати в аеропорту і "штурмом" домагатися інформації з приводу перенесення рейсу.

В "Борисполі" застрягли сотні туристів Скріншот з відео

Аеропорт "Бориспіль" Скріншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, 9 листопада в Римі близько сотні українських пасажирів більше 10 годин були змушені знаходиться в аеропорту, оскільки їх рейс в Україну відкладався. При цьому серед постраждалих були маленькі діти.

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