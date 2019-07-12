Смерч влаштував паніку на пляжі Одеси: торнадо потрапило на відео

В Одесі на пляжі Лузанівка між відпочиваючими пронісся смерч, який перелякав туристів.

Відповідний момент зняв молодий хлопець, який не чекав зловити такий момент, тому що робив відео для Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

У цей момент на березі було сонячно, у воді хлюпалося багато людей. Як раптом налетів смерч і підхопив стовп піску з парасольками, які віднесло в море. Відпочіваючі почали вибігати з води. Багато хто впав на пісок, боячись, що їх понесе

Пізніше автор відео розповів в коментарі місцевому виданню 048.ua, що ніхто не постраждав, а природне явище тривало близько хвилини, швидко проносячись пляжем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня на Ізмаїл Одеської області обрушився страшний ураган, наслідки якого виявилися плачевними. Зокрема, було пошкоджено будівлі та вирвано дерева.

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