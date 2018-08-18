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Скульптури і природа: в Альпах з'явився новий туристичний маршрут

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У швейцарській долині Сафьен з'явився новий туристичний маршрут. Це поєднання художньої виставки з оточуючими її ландшафтами і природою.

Такий маршрут буде функціонувати до 21 жовтня, повідомляє "Отпуск".

Щоб оглянути всі експонати рекомендують виділити 2 дні, так як перехід між ними може зайняти годину.

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Один з найяскравіших об'єктів - синя скульптура у вигляді жінки, що лежить на землі і притуляє до неї вухо. Вона є лише частиною композиції: за задумом автора - на дні океану біля узбережжя Нової Зеландії повинна бути встановлена ​​точно така ж.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Римі туристки влаштували побоїще через Селфі.

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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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