Скульптури і природа: в Альпах з'явився новий туристичний маршрут

У швейцарській долині Сафьен з'явився новий туристичний маршрут. Це поєднання художньої виставки з оточуючими її ландшафтами і природою.

Такий маршрут буде функціонувати до 21 жовтня, повідомляє "Отпуск".

Щоб оглянути всі експонати рекомендують виділити 2 дні, так як перехід між ними може зайняти годину.

Один з найяскравіших об'єктів - синя скульптура у вигляді жінки, що лежить на землі і притуляє до неї вухо. Вона є лише частиною композиції: за задумом автора - на дні океану біля узбережжя Нової Зеландії повинна бути встановлена ​​точно така ж.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Римі туристки влаштували побоїще через Селфі.