Ми на Facebook
МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Шукали 8 років: стало відомо про незвичайну долю безслідно зниклого росіянина

2.8тЧитати матеріал російською

В Еквадорі знайшли росіянина Максима Бахарєва, який вісім років тому зник безвісти.

Як повідомляє агентство "РІА Новини", на вулицях столиці Кіто чоловік жебракував після приїзду в країну.

Уточнюється, що Бахарєв страждав психічним розладом, а незабаром і зовсім залишився без грошей і опинився на вулиці, після чого потрапив у поле зору еквадорської соціальної служби.

"Він приїхав до Еквадору близько восьми років тому. Стан його здоров'я було не хорошим, зокрема в плані психічного розладу. Йому надали допомогу і з'ясували, що він з Росії, звернулися до консульства, консул зробив запит щодо паспорту, після чого і підтвердилося , що він – громадянин Росії", – розповів прес-секретар російського посольства Андрій Щедрін.

Новини
Європу накрило потужним снігопадом: загинули туристи

Посольство зв'язалося із батьками росіянина. Тепер Бахарєва відправили на батьківщину, однак цей процес зайняв певний час.

"З огляду на проблеми зі здоров'ям не відразу вдалося його відправити в Росію, вийшло домовитися тільки з авіакомпанією Lufthansa. І він успішно дістався до Санкт-Петербурга, що підтвердили його батьки", – наголосив прес-секретар, уточнивши, що квиток і супровід для чоловіка оплатили родичі.

столиця Еквадору

столиця Еквадору

LiveJournal

Прощаючись, росіянин іспанською сказав еквадорцям: "До побачення... Велике спасибі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Карпатах пропав лижник з Києва Ігор Грищенко, який відправився подорожувати в гори. Його пошуки тривали кілька днів, поки 9 січня він вперше не вийшов на зв'язок.

Рятувальники задіяли гелікоптер для його пошуків. І вже 10 січня туристу знову вдалося зателефонувати. В результаті Грищенка знайшли в хатині лісника. Він зізнався, що ще одну ніч міг не пережити.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
Новини Росіїподорожітуризм
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Луцький Руслан
Луцький Руслан
даже бомжуя в Эквадоре, кацап чувствовал себя человеком больше, чем в родной немытой жопе мира)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги