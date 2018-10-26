Штучний інтелект розпізнаватиме брехливих туристів на європейських кордонах

Штучний інтелект буде оцінювати емоції, які виявляє людина під час інтерв'ю на кордоні країн Європейського союзу, і виявляти обман при відповіді на конкретне запитання.

Вона розрахована на туристів і мігрантів, повідомляється на сайті програми iBorderCtrl.

Штучний інтелект буде стежити за невербальними сигналами, ледь помітними мікрожестами. Система розпізнає миттєві зміни в обличчі за близько 40 показниками, а також аналізує голос, збирає відбитки пальців.

З листопада пілотний проект запустять у декількох пунктах перетину кордону в Греції, Латвії та Угорщині. Поки про повний перехід на таку систему мова не йде.

Система не виносить вердикти, а виставляє оцінку за шкалою ризиків для кожної особи. Остаточне рішення ухвалюватимуть люди на підставі різних даних.

Вартість проекту - 4 мільйони євро, вона покликана прискорити процедуру перевірки і вдосконалити систему виявлення людей, що представляють потенційну загрозу безпеці.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, група дослідників з Індії навчила штучний інтелект (AI) шукати потрібних людей за їхнім зростом, гендерною приналежністю й одягом.