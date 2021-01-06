Шрі-Ланка відкриває аеропорти для туристів: названо дату

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Новини
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Шрі-Ланка відкриває аеропорти для туристів: названо дату

Шрі-Ланка з 21 січня відкриває аеропорти для туристів. Комерційні рейси відновляться вже 23 січня. Відпочивальники зможуть відвідати безліч цікавих місць тільки з негативним тестом на коронавірус.

Як розповів міністр туризму Прасанна Ранатунга, відкриття кордонів пов'язано з тим, що близько трьох мільйонів осіб у країні залежать від індустрії туризму. Про це повідомляє видання Colombo Page.

Варто відзначити, що також опублікували пам'ятки, які зможуть відвідати туристи під час відпустки:

  • Храм Святого Зуба в Канді;

  • Національні парки Яла, Ет-Атуру Севана, Каудулла, Удавалаве;

  • Королівський печерний храм Дамбулла;

  • Золотий храм;

  • Королівський ботанічний сад;

  • Лаксана Канді і гілки Піннавела;

  • Відкритий зоопарк Піннавела;

  • Притулок для слонів;

  • Фортеця Сігірія;

  • Спостереження за китами Мірісси.

Шрі-Ланка з 21 січня відкриває аеропорти для туристів

Нагадаємо, раніше 28 грудня Шрі-Ланка прийняла перших туристів. За словами Ранатунга, це був пілотний проєкт. Усі відпочивальники пройшли ПЛР-тестування і під час перебування в країні здали ще додаткові тести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього року через пандемію коронавірусу більшість кордонів закрито, але туристи все ж знайшли ідеальне місце для відпочинку. Так, популярним став Гібралтар – британська заморська територія на південному краю Піренейського півострова.

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