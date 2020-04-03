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3 квітня • оновлено в 12:20
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Що буде з туризмом після пандемії коронавірусу: дано несподіваний прогноз

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У 2021 році через ситуацію, що склалася з пандемією коронавірусу подорожі значно подорожчають.

Продажі путівок на наступний рік вже відкриті, пише "Експерт.Online".

Що буде з туризмом після пандемії коронавірусу: дано несподіваний прогноз

pexels.com

"Зараз ринок в дуже поганій ситуації, кожен турист може відсудити свої гроші протягом півроку. Але якщо все судитимуться, і туроператору не дасть грошей інвестор, 50-60 відсотків компаній закриються. Це повністю змінить ринок туризму: не стане такого поняття, як чартерний туризм, ніхто не буде заздалегідь викуповувати літаки", - говорить експерт.

Він додав, що найімовірніше ціни на подорожі значно виростуть.

Як раніше писав OBOZREVATEL, бортпровідник авіакомпанії American Airlines помер після того, як отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

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Автор
Марія Дідик
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