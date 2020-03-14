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14 березня • оновлено в 13:53
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Ще одна країна закрила кордон через коронавірус

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Влада Кіпру вирішила закрити в'їзд для іноземців на 15 днів через поширення коронавірусу.

Заборона почне діяти з 15 березня. Про це повідомляє Medical Xpress.

Ще одна країна закрила кордон через коронавірус
"Президент Кіпру Анастасіадіс оголосив в п'ятницю, що держава забороняє в'їзд нерезидентам терміном на п'ятнадцять днів, щоб запобігти поширенню нового коронавірусу на середземноморському острові", - йдеться в повідомленні.

Починаючи з неділі в країну зможуть приїжджати тільки громадяни Кіпру, законні резиденти, дипломати, зареєстровані в країні студенти і конкретні уповноважені особи, заявив Анастасіадіс.

До 10 квітня будуть залишатися закритими всі приватні і державні навчальні заклади в країні. Також Кіпрська республіка заборонила масові зібрання в приміщеннях - більше 75 осіб.

Як раніше писав OBOZREVATEL, уряд Естонії оголосив в країні надзвичайний стан до 1 травня через загрозу поширення коронавірусу. Школи в Естонії переходять на віддалене і домашнє навчання, в лікарнях і в'язницях вводиться заборона на відвідування, на кордоні, в аеропортах і портах діє санітарний контроль.

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Автор
Марія Дідик
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