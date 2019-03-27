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Ryanair запустить рейс за новим напрямком: куди полетимо

1.2тЧитати матеріал російською

Лоукост-авіакомпанія Ryanair відкриває новий напрямок – із Києва в іспанську Валенсію.

Як повідомляє Lowcost.ua, у системі бронювання вже з'явилися квитки, які також можна придбати через мобільний додаток авіакомпанії.

В одному напрямку політ коштує від €66 (близько 2010 гривень. – ред.). Уточнюється, що Валенсія – це третє іспанське місто, куди виконуватиме прямі регулярні перельоти авіакомпанія, адже вже запущено рейси до Барселони, а також анонсовано перельоти до Мадриду.

Ryanair

Ryanair

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"Перельоти по новому рейсу виконуватимуться з 29 жовтня із Міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Аеропорт-Валенсія два рази на тиждень: щовівторка та щосуботи! Тривалість подорожі становитиме чотири години", – йдеться в повідомленні.

Ryanair запустить рейс за новим напрямком: куди полетимо

Квитки на нові рейси можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії або в мобільному додатку. Для пошуку вигідних дат і тарифів можна скористатися сервісом Fare Fineder, а також сайтом Kiwi.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Ryanair почне польоти з Одеси і Харкова в червні 2019 року до Кракова.

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Тема
авіаперельоти
Місце
Україна
Теги
Ryanairавіабілетидешеві квитки
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